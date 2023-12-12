В Конгрессе заявили о невозможности до Рождества решить вопрос о выделении помощи Киеву

Лидер республиканцев в Сенате Митч Макконнелл спустя несколько часов после того, как президент Украины Владимир Зеленский на встрече с сенаторами в Капитолии просил Конгресс профинансировать очередную военную помощь Украине во вторник, 12 декабря, на брифинге заявил, что принять закон об этом до Рождества «практически невозможно», – сообщает издание The Hill.

В ходе общения с журналистами Макконнелл сказал следующее: «Я сказал, что решить вопрос о военной помощи Украине «практически невозможно» даже если мы достигнем соглашения. Невозможно успеть до Рождества этот закон разработать, провести через Сенат и провести через Палату представителей. К тому же, спикер Палаты представителей Майк Джонсон сказал нескольким людям, что Палата представителей покидает город в конце этой недели. А это значит, что даже, если сенатские переговорщики заключат соглашение по безопасности границ, законодатели Палаты представителей не смогут рассмотреть его до января».

Отвечая на вопрос о запросе президента Байдена на чрезвычайную иностранную помощь в размере 106 миллиардов долларов для финансирования Украины, Израиля, Индо-Тихоокеанского региона и предоставления гуманитарной помощи Газе, лидер республиканцев в Сенате сказал: «Подводя итог, можно сказать, что соглашения не будет, пока Джо Байден и республиканцы не достигнут соглашения. А этого до сих пор не произошло. Я надеюсь, что это все-таки случится, потому что я считаю, что весь этот пакет важен для нашей страны, и мне бы хотелось, чтобы он был принят».

«Будет нелегко принять пакет для иностранной помощи, если он задержится до января, а затем будет вовлечен в переговоры по законопроекту о долгосрочном государственном финансировании», – добавил МакКоннелл.

Между тем, The Hill отмечает, что «финансирование федеральных департаментов и агентств истекает 19 января и 2 февраля».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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