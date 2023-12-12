Генассамблея ООН приняла резолюцию о немедленном прекращении огня в секторе Газа

Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 12 декабря, 153 голосами «за» приняла резолюцию о немедленном гуманитарном прекращении огня в зоне палестино-израильского конфликта Израиля, а также о безоговорочном освобождении всех заложников, – сообщают СМИ.

За резолюцию проголосовали 153 страны. Против высказались десять стран, среди которых США, Израиль, Чехия, Австрия, Гватемала, Либерия, Микронезия, Науру, Парагвай, Папуа – Новая Гвинея.

В числе 23 «воздержавшихся» оказались: Великобритания, Германия, Италия, Аргентина, Нидерланды, Румыния, Литва, Грузия, Болгария и Украина.

«Генеральная Ассамблея ООН требует немедленного гуманитарного прекращения огня, а также немедленного и безоговорочного освобождения всех заложников, обеспечения гуманитарного доступа. …Все стороны должны соблюдать их обязательства по международному гуманитарному праву, в частности в вопросе защиты гражданских лиц», – говорится в тексте резолюции, подготовленной председательствующим в Арабской группе в ООН Египтом и председательствующей в группе стран Организации исламского сотрудничества Мавританией.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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