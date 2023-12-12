Байден заявил Зеленскому, что «возможности помогать Украине быстро исчерпываются»

Президент США Джо Байден на пресс-конференции по итогам встречи с украинским коллегой Владимиром Зеленским во вторник, 12 декабря, заявил, что пока есть возможность, США продолжат поставлять оружие Украине, но возможности Соединенных Штатов закончатся скоро, если не будет дополнительных ассигнований, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами Байден сказал: «Мы продолжим поставлять Украине критическое оружие и оборудование так долго, как это возможно… Но без дополнительных ассигнований мы быстро исчерпываем наши возможности помогать Украине в решении неотложных оперативных потребностей, которые перед ней стоят. …В рамках одобренного во вторник нового пакета помощи США направят Украине боеприпасы для ПВО и артиллерии. Ни я, ни американский народ не отвернутся от Украины. …Конгресс США сохраняет двухпартийную поддержку в отношении Украины, а мнения республиканцев общую позицию не отражают».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube