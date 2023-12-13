Медведев выступил против нанесения «неприемлемого ущерба» мирному населению в ходе борьбы с терроризмом

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев на дискуссионной площадке «Будущее России» в среду, 13 декабря, заявил, что право на борьбу с терроризмом имеет любая страна, однако наносить «неприемлемый ущерб» гражданскому населению при этом нельзя, – сообщают СМИ.

Отвечая на вопрос студента из Палестины о «двойных стандартах США» при обсуждении геноцида в секторе Газа, Медведев сказал: «Безусловно, мы всегда выступаем против любых форм террора, терроризма и понимаем, что любые государства вправе бороться с терроризмом, но любая борьба должна быть пропорциональной и не должна наносить неприемлемого ущерба гражданскому населению. Такие принципы Россия отстаивает в ООН. Я считаю, что это абсолютно правильным».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube