СМИ: Туск отправил в отставку руководителей всех спецслужб Польши

Новый премьер-министр Польши Дональд Туск в среду, 13 декабря, распорядился уволить руководителей всех пяти польских специальных служб, а комиссия Сейма (парламента) по спецслужбам это решение поддержала, – передает Radio Zet.

В сообщении радиостанции, в частности, говорится: «Специальная парламентская комиссия дала положительное заключение на предложение Туска об отставке глав пяти спецслужб. Речь идет о руководителях разведывательного управления, агентства внутренней безопасности, центрального антикоррупционного бюро, а также глав служб военной разведки и военной контрразведки».

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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