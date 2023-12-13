Израильский постпред на Генассамблее ООН рекомендовал звонить главе ХАМАС тем, кто хочет прекращения огня в Газе

Постоянный представитель Израиля в ООН Гилад Эрдан в среду, 13 декабря, на Генассамблее Всемирной организации рекомендовал всех, кто хочет прекращения огня в секторе Газа, звонить лично главе палестинского движения ХАМАС Яхью Синваре, – сообщают СМИ.

Во время выступления израильский дипломат поднял плакат с фотографией и номером телефона главы ХАМАС и заявил: «Если вы хотите настоящего прекращения огня, вот – позвоните в офис ХАМАС в Газе. Позвоните и спросите Яхью Синвара. Призовите ХАМАС сложить оружие, сдаться и вернуть заложников. Это будет прекращение огня, которое продлится вечно».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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