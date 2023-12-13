Кадыров заявил, что Чечня выполнила план по частичной мобилизации на 1500%

Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе прямой линии в среду, 13 декабря, заявил, что республика выполнила план по частичной мобилизации на 1500%.

В ходе своего выступления, которое транслировалось в Telegram-канале Кадыров сказал: «В последнее время общество Российской Федерации за нас. Они поняли, что мы граждане России, что мы патриоты. Мы выполнили план мобилизации на 1500%. Если другие регионы до сих пор должны добирать добровольцев, мы это сделали. Эти батальоны, полки не под моим подчинением, они находятся в подчинении Минобороны, Росгвардии и выполняют поставленную Верховным главнокомандующим задачу».

Грозный, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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