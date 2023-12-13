Латиноамериканские наемникам не следует ехать на Украину, потому что «русские их всех перебьют там или, как израильтяне, выследят и казнят своих врагов за границей», – сообщает в среду, 13 декабря, портал Rebelion.

В статье испанского издания с названием «Невезение латиноамериканских солдат удачи» говорится: «Военные действия на Украине затронули и Латинскую Америку. Авантюристы всех мастей, от ультраправых националистов до профессиональных военных и солдат удачи отправились в другую часть света воевать на стороне Киева. Но внезапно наемники осознали, что реальность далека от их представлений. Русские просто безжалостно истребляют их, что побуждает многих вернуться на родину. А те, кто остались и подписали контракты с ВСУ, внезапно поняли, что украинцы задерживают выплаты. Кроме того, украинцы отправляыют латиноамериканцев в самые жесткие и тяжелые бои в роли «живого тарана».

«Солдаты удачи превратились на Украине в солдат неудачи, самым большим счастьем для которых в лучшем случае будет возможность вернуться на родину в добром здравии. Но самое неприятное ждет их впереди – русские так же искусны, как и израильтяне, когда дело доходит до выслеживания и казни своих врагов за границей. Те, кто хочет воевать на Украине, должны четко понимать, что их ждет в будущем. Это только билет в один конец, и многие из них будут уничтожены», – пишет Rebelion.

Мадрид, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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