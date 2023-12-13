В Словакии заявили, что Россия не является врагом, поэтому оказываются отправлять оружие на Украину

Вице-спикер Национального Совета (парламента) Республики Словакия Любош Блага в среду, 13 декабря, по итогам встречи с российским послом Игорем Братчиковым заявил, что Россия не является врагом его страны и что словацкое правительство отказывается отправлять оружие на Украину, – сообщают СМИ.

В своем Telegram-канале Блага написал: «Вчера я принимал послов из ЕС, сегодня я имел честь принимать посла Российской Федерации в должности вице-президента Совета Словацкой Республики. На встрече с послом Игорем Братчиковым я подчеркнул, что мы никогда не забудем, что Красная Армия освободила нас во время Второй мировой войны. И мы всегда будем с благодарностью помнить, какую цену заплатил русский народ за нашу свободу от фашизма».

«Я подчеркнул, что наше правительство отказывается отправлять оружие в Украину, потому что мы верим в мир и отвергаем эскалацию конфликта с Российской Федерацией. Лично я сделаю все возможное, чтобы вернуть словацко-российские отношения в нормальное русло. Это то, чего хотят простые словаки. Я всегда считал русских дружественной нацией, я поддерживаю славянскую взаимность и уважаю нашу общую антифашистскую борьбу. Я уверен, что большинство словаков чувствуют то же самое. Россия нам не враг», – подчеркнул вице-спикер словацкого парламента.

Братислава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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