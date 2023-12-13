Киев попросил Дональда Туска встретиться с Зеленским

Премьер- министр Польши Дональд Туск в среду, 13 декабря, в Брюсселе перед началом саммита «Европейский союз – Западные Балканы» заявил, что Киевские власти попросили его встретиться с Владимиром Зеленским, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами польский премьер сказал: «Украинская сторона обратилась с просьбой встречи завтра утром. Еще будут уточняться технические моменты. Я, конечно, с большой радостью встречусь с президентом Зеленским. Хотя, может, «радость» – это не лучшее слово, учитывая тематику и контекст».

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя просьбу Киева, в своем Telegram-канале написала: «Похоже на объявление из Тиндера».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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