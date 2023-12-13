Немецкий депутат призвала правительство заблокировать вступление Украины в ЕС

Депутат Бундестага, лидер «Альянса Сары Вагенкнехт» (BSW) в среду, 13 декабря, заявила, что «правительство ФРГ должно наложить вето на переговоры с Украиной по присоединению к Европейскому союзу», – сообщает агентство DPA.

Как сообщает агентство, Сара Вагенкнехт сказала: «Согласно актуальным исследованиям, вступление Украины в ЕС может обернуться потерями в миллиарды евро. Захочет ли правительство потом ежегодно согласовывать особое положение бюджета, чтобы финансировать украинскую бездонную бочку? … США отказываются от помощи Украине, потому что она стала для них слишком дорогой, а федеральное правительство удваивает выделение денег на вооружение, плюс ЕС хочет начать дорогостоящие переговоры – это ли не гротеск! Еще я повторю – статус Украины должен быть нейтральным за пределами НАТО».

Следует отметить, что согласно результатам недавнего исследования Института германской экономики в Кельне, «если Украина вступит в Евросоюз, то ей будет поступать до 17% общего бюджета ЕС, что составит примерно €130-190 млрд».

Берлин, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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