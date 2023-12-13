Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 13 декабря, заявил, что Владимир Путин провел «подробное» совещание по подготовке к Прямой линии, которая назначена на завтра 14, декабря в 12:00 мск., – сообщает «1 канал».

В эфире телеканала Песков, в частности, сказал: «Президент и вчера допоздна, и сегодня проводил с руководством администрации президента достаточно подробное совещание в плане подготовки к пресс-конференции, к прямой линии. Естественно, он интересовался теми обращениями, которые поступили и продолжают поступать от граждан, на чем граждане делают акцент, каких вопросов больше, каких меньше. Среди тем, которые интересуют россиян, – непростая международная обстановка и СВО. Также люди звонят на прямую линию и просто выражают слова поддержки Путину. Такого рода обращений очень много».

«В рамках работы над тематическими блоками вопросов президент связывается с министрами и руководителями ведомств, экономическими помощниками. Это такой очень напряжённый процесс. По многу-многу часов без остановки, без перерыва. Вот уже два дня он этим занимается», – добавил представитель Кремля.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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