Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что американцы поняли, что никакой обещанной за $100 млрд победы на поле боя нет, что Киев их обманул в этом, – сообщают в среду,13 декабря, «Известия».

В интервью изданию представитель Кремля сказал: «Киевский режим обещал американцам за $100 млрд «победу на поле боя», а теперь они понимают, что их обманули – никакой победы на поле боя нет. Более того, украинские вооруженные силы стремительно и неизбежно теряют позиции. И это неизбежный процесс».

«В первую очередь Вашингтон, и ему вторят европейские государства, по-прежнему активно повторяют мантру о том, что они будут всегда поддерживать Украину столько, «сколько потребуется» . Но сейчас уже появляются оговорки в том плане, что они будут это делать в рамках возможного. И действительно, в первую очередь американцы, начали задаваться вопросом, а на что собственно они тратят такие деньги? …Американцы в этой ситуации, конечно, задаются вопросом, а нужно ли нам готовить следующее десятки миллиардов долларов?» – добавил Песков.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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