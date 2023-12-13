В ХАМАС заявили, что любые переговоры без них по сектору Газа являются «бредом»

Глава политбюро палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания в видеообращении в среду, 13 декабря, заявил, что любой план по послевоенному развитию сектора Газа без их участия является «бредом», – сообщает The Times of Israel.

В видеоролике, распространенном в соцсетях, Хания говорит: «Любые договоренности по сектору Газа или по решению палестинского вопроса без ХАМАС являются бредом. Мы открыты для переговоров о прекращении войны и наведении порядка в палестинском анклаве, как на Западном Берегу, так и в секторе Газа».

«ХАМАС готов к переговорам, которые могут привести к политическому решению, обеспечивающему право палестинского народа на независимое государство со столицей в Иерусалиме», – добавил глава политбюро ХАМАС.

Доха, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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