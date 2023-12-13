Песков: График Путина во время предвыборной кампании будет географически «разбросанным» по всей стране

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в среду, 13 декабря, заявил, что во время предвыборной кампании График Владимира Путина будет более насыщенным в плане общения с людьми и более «разбросанным по географии страны», – сообщает телеканал «Россия 24».

В эфире телеканала Песков сказал: «Очень важным, конечно, станет подготовка предвыборной программы президента. Каждый раз Путин сосредотачивается, все-таки, на сохранении своего обычного рабочего графика. Сейчас речь идет о максимально плотном рабочем графике, насыщенном. Причем большая часть этого графика является непубличной, но поверьте – это работа почти 24 на 7. Конечно он будет более интенсивный, он будет более «разбросанный» по географии страны, более насыщенный по общению с людьми. Это традиционно бывает в ходе избирательных кампаний, так будет и на этот раз».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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