Армия России дойдет до Польши, если Запад не перестанет помогать Украине – экс-советник Пентагона

Российские войска дойдут до границы с Польшей, если Запад не прекратит оказывать помощь Украине. Такое заявление сделал эксперт, бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью YouTube-каналу George Galloway.

По его мнению, Россия в целом не заинтересована в том, что выйти к польской границе, но ей придется это сделать, если западные страны не откажутся от своей политикипо отношению к Киеву.

«Мы не только разрушим Украину как государство, но и вынудим Россию продвинуться дальше на запад», – заявил Макгрегор, чьи слова приводит «Российская газета».

Украинский конфликт сделал российскую армию сильнее, констатировал он, отметив, что ВС РФ сейчас продвигаются вперед на всех участках линии боевого соприкосновения.

Накануне эксперт заявил, что на фоне сложившейся ситуации на фронте Киеву нужно принять все требования России по прекращению конфликта, в том числе признать новые российские территории. Он полагает, что у Украины нет шансов добиться выгодных условий, поскольку ВСУ потеряли огромное количество людей.

Москва, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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