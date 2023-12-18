Киев готов перейти к плану «Б» без поддержки Запада

Украина перейдет к плану «Б», если не получит финансовую поддержку от западных партнеров в начале 2024 года, заявил советник украинского президента по экономическим вопросам Олег Устенко. План может быть многоуровневым, но даже на первом этапе усилит напряжение в стране, признал чиновник.

По мнению Устенко, «финансовая поддержка будет», но под вопросом остаются сроки поступления помощи.

«Если эта поддержка не придет в первые дни января, нужно переходить к плану «Б». План «Б» может быть многоуровневым, но я считаю, что на первом этапе будет достаточно обратиться к внутреннему рынку за заимствованием капиталов и получить средства на внутреннем рынке», – цитирует чиновника ТАСС.

Устенко признал, что попытки изыскать внутренние резервы вызовет «дополнительное напряжение и даже нервозность» в украинском Минфине.

«Это будет очень тяжело, естественно. Однако это позволит вырулить ситуацию на протяжении января», – добавил он.

Президент США Джо Байден заявил, что возможности Вашингтону на помогать Киеву очень скоро закончатся, если не будет дополнительных ассигнований. Белый дом подтвердил, что на помощь Украине до конца года остался миллиард долларов, но 96% сумму Пентагон уже распределил.

Киев, Наталья Рязанова

© 2023, РИА «Новый День»

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