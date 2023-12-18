Парламент Болгарии после угроз Венгрии отменил повышенные тарифы на транзит газа из России

Болгарский парламент принял решение отменить повышенные тарифы на транзит российского газа, сообщает Болгарское национальное телевидение.

Сбор за импорт и транзит российского газа был отменен после того, как Венгрия пригрозила Болгарии наложить вето на присоединение страны к Шенгенскому соглашению.

Власти Болгарии 14 октября заявили о повышении тарифов на транзит газа из РФ через территорию страны. Предполагалось, что платить пошлину в размере 20 левов за 1 мегаватт-час, или 111 долларов за тысячу кубометров будут импортеры и газотранспортные организации.

Венгрия и Сербия заявили, что действия Софии угрожают их энергоснабжению. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявлял, что Болгария не вправе поднимать плату за транзит российского газа, поскольку это противоречит правилам ЕС.

Болгария пытается присоединиться к Шенгенской зоне с 2011 года. В прошлом году ее заявку отклонила Австрия.

София, Наталья Петрова

© 2023, РИА «Новый День»

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