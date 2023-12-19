Путин вручил медали «Золотая Звезда» Героям России

Президент России Владимир Путин во вторник, 19 декабря, вручил медали «Золотая Звезда» Героям России – участникам СВО и поблагодарил военнослужащих за храбрость и силу духа.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Благодарю вас за храбрость и силу духа. Вся наша страна, все наши граждане гордятся вами и верят в вас. Вам приходится действовать в сложной боевой обстановке, преодолевать серьезные испытания. Но знаю ваш настрой, настрой всех наших бойцов и командиров. И потому уверен: поставленных целей мы обязательно добьемся. Надежно защитим наш народ, суверенитет и безопасность Родины».

Золотые Звезды Героев получили: подполковник Сергей Ирхин, майор Андрей Митяшин, капитан Айнур Сафиуллин, старший лейтенант Роман Дебелый, лейтенант Темирлан Абуталимов, младший лейтенант Алексей Спесивцев, сержант Евгений Супаков, младший сержант Вячеслав Мацкевич и рядовой Евгений Кудинов.

«Уверен, поставленных целей мы обязательно добьемся. Надежно защитим наш народ, суверенитет и безопасность Родины», – подчеркнул Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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