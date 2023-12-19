Глава Красного Креста назвала палестино-израильский конфликт «моральным провалом международного сообщества»

Президент Международного комитета Красного Креста (МККК) Мирьяна Сполярич по итогам поездок в сектор Газа и Израиль во вторник, 19 декабря, на брифинге в Женеве назвала конфликт в Газе «моральным провалом международного сообщества», и призвала к прекращению огня, чтобы положить конец боевым действиям.

В ходе общения с журналистами Сполярич сказала: «Я говорю о моральном провале, потому что каждый день, когда это продолжается – это еще один день, когда международное сообщество доказывает свою неспособность положить конец страданиям. Все это окажет влияние на поколения вперед, и не только в секторе Газа. …Мы призываем всех продолжать переговоры и содействовать созданию пространства, которое нам необходимо для освобождения заложников и задержанных».

Женева, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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