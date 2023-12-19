Глава ФСБ заявил об усилении Киевом «тайной борьбы» против России

Директор ФСБ РФ Александр Бортников на полях расширенного заседания коллегии министерства обороны России во вторник, 19 декабря, заявил, что Киевский режим на фоне военных неудач начинает усиливать тайную борьбу – засылку агентуры и диверсантов, – сообщает Первый канал.

В комментарии телеканалу Бортников сказал: «С учетом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу – засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу. ФСБ проводит необходимые мероприятия по выявлению украинских агентов и диверсантов в России, в целом у ведомства получается».

«ФСБ сейчас не обнародует многие результаты работы против украинских агентов и диверсантов, но обязательно об этом расскажет», – добавил директор ФСБ РФ.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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