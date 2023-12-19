Британия заявила о невозможности прекращении огня в секторе Газа из-за присутствия там движения ХАМАС

Глава МИД Великобритании Дэвид Кэмерон на конференции итальянских дипломатов в Риме во вторник, 19 декабря, заявил, что прекращение огня между Израилем и Палестиной невозможно, пока ХАМАС контролирует «хотя бы какую-то часть в секторе Газа», – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления британстий дипломат сказал: «О прекращении огня при сохранении контроля у ХАМАС хоть над какой-то частью сектора Газа говорить нельзя. Они больше не должны представлять опасность для Израиля, и Великобритания добивается устойчивого перемирия, которое предполагает это условие. При этом, мы надеемся на соразмерность силы применяемой Израилем с учетом гуманитарных вопросов и нанесение хирургических ударов по позициям ХАМАС».

Рим, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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