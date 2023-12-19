Йемен угрожает атаковать в Красном море суда всех стран, «примкнувших к США»

Член Верховного политического совета Йемена Мухаммед Али аль-Хути во вторник, 19 декабря, заявил, что хуситы в Йемене будут атаковать суда всех, кто примкнет к коалиции США, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Али аль-Хути сказал: «Корабли тех стран, которые станут предпринимать действия против нас, будут атакованы нами в Красном море. Суда не должны пытаться сфальсифицировать свою принадлежность, иначе их также подвергнут атаке».

Ранее глава минобороны США Ллойд Остин объявил о начале «многонациональной операции» по защите Красного моря на фоне атак хуситов на торговые суда.

«Операция для решения проблем безопасности в южной части Красного моря и Аденского залива для свободы судоходства носит название «Страж процветания», – заявил Остин.

Сана, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube