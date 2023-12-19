Небензя: Кроме Израиля, только США выступают против прекращения огня в секторе Газа

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности во вторник, 19 декабря, заявил, что против немедленного гуманитарного прекращения огня в секторе Газа выступают только США и Израиль, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Несмотря на усилия подавляющего большинства членов Совета Безопасности, все предложенные проекты по гуманитарному прекращению огня были заблокированы Вашингтоном, который вместо оказания содействия гражданским лицам массированно снабжает Израиль всеми видами вооружения, от которого в итоге гибнут мирные палестинцы».

«В мире сложился консенсус насчет необходимости немедленного гуманитарного прекращения огня в Газе. Единственное государство, помимо Израиля, которое этому противится, противопоставляя себя всему международному сообществу, – это Соединенные Штаты. …Политика Вашингтона на Ближнем Востоке зашла в стратегический тупик», – добавил Небензя.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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