США считают, что причиной роста антисемитизма в мире стали заявления о палестино-израильском конфликте

Заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд во вторник, 19 декабря, на заседании Совета Безопасности по ситуации на Ближнем Востоке заявил, что к резкому росту антисемитизма и исламофобии по всему миру привели различные заявления о палестино-израильском конфликте в секторе Газа, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления американский дипломат сказал: «Мы видели, как слова имеют последствия не только на Западном Берегу, но и во всем мире. За последние два месяца мы стали свидетелями всплеска антисемитизма и исламофобии, как в интернете, так и в наших сообществах».

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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