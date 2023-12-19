Иноагентам могут запретить избираться в органы государственной власти и органы местного самоуправления

Председатель Мосгордумы Алексей Шапошников во вторник, 19 декабря, заявил, что разработан законопроект о запрете иноагентам занимать должности депутатов законодательных органов в регионах, – сообщает Интерфакс.

В комментарии агентству Шапошников сказал: «К сожалению, Мосгордума стала единственным парламентом в мире с тремя депутатами, избранными от партий КПРФ, «Яблоко» и «Справедливая Россия», признанными иностранными агентами. С таким сомнительным достижением мы не готовы мириться в 2024 году и поэтому разработали проект федерального закона, который, в случае принятия, запретит гражданам, признанным иностранными агентами, избираться в органы государственной власти и органы местного самоуправления».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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