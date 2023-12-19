Медведев – Евросоюзу: Спасибо за рост!

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 19 декабря, по случаю принятия двенадцатого пакета санкций против России поблагодарил Евросоюз за рост российской экономики.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Медведев написал: «Вступил в силу двенадцатый пакет санкций против России. Тем временем европейская экономика неуклонно скатывается в рецессию. В Германии ВВП составляет минус 0,2 процента в годовом выражении во втором квартале и минус 0,3 процента в третьем. Во Франции этот показатель составил плюс 0,5 процента во втором квартале, но минус 0,1 процента в третьем. Этот мрачный усыхающий человек продержался до середины 2024 года».

«Напротив, ВВП России прибавил 5,5 процента в годовом выражении в третьем квартале и 7,8 процента во втором. Сейчас как раз подходящее время подумать об очередном пакете санкций против нашей страны. ЕС, спасибо вам за рост!», – резюмировал зампред российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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