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Вторник, 19 декабря 2023, 22:12 мск

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Медведев – Евросоюзу: Спасибо за рост!

Зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев во вторник, 19 декабря, по случаю принятия двенадцатого пакета санкций против России поблагодарил Евросоюз за рост российской экономики.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Медведев написал: «Вступил в силу двенадцатый пакет санкций против России. Тем временем европейская экономика неуклонно скатывается в рецессию. В Германии ВВП составляет минус 0,2 процента в годовом выражении во втором квартале и минус 0,3 процента в третьем. Во Франции этот показатель составил плюс 0,5 процента во втором квартале, но минус 0,1 процента в третьем. Этот мрачный усыхающий человек продержался до середины 2024 года».

«Напротив, ВВП России прибавил 5,5 процента в годовом выражении в третьем квартале и 7,8 процента во втором. Сейчас как раз подходящее время подумать об очередном пакете санкций против нашей страны. ЕС, спасибо вам за рост!», – резюмировал зампред российского Совбеза.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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