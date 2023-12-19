В Госдепе повторили, что у США нет «волшебного горшочка с деньгами» для Украины

Глава пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер на брифинге, 19 декабря, заявил, что у Соединенных Штатов «нет волшебного горшочка», откуда можно было бы продолжать черпать финансирование для помощи Украине, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления представитель Госдепа сказал: «Мы точно готовы поддержать дополнительное финансирование для Украины. Но у нас остался один пакет помощи, который мы можем им предоставить, после чего мы исчерпаем наши возможности по предоставлению дополнительной помощи в сфере безопасности. Я полагаю, этот вопрос будет задан Конгрессу США, которому мы ясно дали понять, что хотим, чтобы запрошенное президентом Байденом дополнительное финансирование для Украины было одобрено».

«У нас нет наготове никакого волшебного горшочка, откуда можно было бы продолжать черпать, если конгресс не примет этот законопроект», – подчеркнул Миллер.

Напомним, что еще 5 декабря также на брифинге советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что у Штатов «нет волшебного горшочка с деньгами для бесконечной поддержки Украины».

«У нас нет волшебного горшочка с деньгами. У нас заканчиваются деньги и время для поддержки Украины. Конгресс должен принять запрос президента о дополнительном финансировании», – заявил Салливан журналистам.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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