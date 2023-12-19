Россия нанесла авиаудар по террористам в Сирии

Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирийской Арабской Республике (САР) контр-адмирал Вадим Кулить во вторник, 19 декабря, на брифинге заявил, что в результате удара Воздушно-космических сил (ВКС) России по объектам террористов в Идлибе было уничтожено не менее десяти боевиков.

В ходе своего выступления контр-адмирал Кулить сказал: «18 декабря 2023 года ВКС России нанесли групповой авиационный удар по объектам незаконных вооруженных формирований, находящимся на территории завода в промышленной зоне города Идлиба. В результате авиационного удара уничтожены мастерские по сборке и ремонту беспилотных летательных аппаратов, ликвидировано не менее десяти боевиков».

«Авиация, так называемой международной антитеррористической коалиции, во главе с США продолжает создавать опасные ситуации в небе Сирии, осуществляя полеты в нарушение протоколов деконфликтации и с нарушением воздушного пространства Сирии. В районе Эт-Танф за сутки зафиксировано девять нарушений парой штурмовиков А-10 Thunderbolt, тремя парами истребителей Rafale и одним многоцелевым беспилотным летательным аппаратом MQ-1C коалиции. Подобными действиями коалиция продолжает создавать опасные предпосылки авиационных инцидентов и происшествий, а также обостряет обстановку в воздушном пространстве Сирии», – подчеркнул зам.руководителя ЦПВС в Сирии.

Дамаск, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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