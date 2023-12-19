Минфин США ввел санкции против юридических и физлиц из ряда стран за распространение иранских беспилотников

Замминистра финансов США по борьбе с терроризмом и финансовой разведке Брайан Нельсон во вторник, 19 декабря заявил, что его ведомство объявляет о новой серии санкций против десяти юридических и четырех физических лиц из Ирана, Малайзии, Гонконга и Индонезии, которые стоят за производством иранских дронов, – сообщают СМИ.

В заявлении Нельсона, распространенном министерством финансов США, в частности, говорится: «Незаконное производство и распространение Ираном смертоносных беспилотных летательных аппаратов своим террористическим доверенным лицам на Ближнем Востоке и в России продолжает обострять напряженность и затягивать конфликты, подрывая стабильность. Эта сеть способствовала приобретению запчастей для БПЛА на сотни тысяч долларов для организации джихада аэрокосмических сил Корпуса стражей исламской революции и ее программы беспилотников».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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