Российская резолюция о борьбе с героизацией нацизма принята Генассамблеей ООН

Генеральная Ассамблея ООН во вторник, 19 декабря, приняла резолюцию о борьбе с героизацией нацизма, подготовленную Россией, – передают СМИ.

В сообщениях, в частности, говорится, что «за» резолюцию проголосовали 118 стран, воздержались – 14. Против осуждения героизации нацизма выступили 49 стран, в том числе: США, Великобритания, Германия и Украина.

В резолюции рекомендуется «принять надлежащие конкретные меры, в том числе в законодательной области и в сфере образования, в соответствии с их международными обязательствами в области прав человека, с тем чтобы предотвратить пересмотр истории и итогов Второй мировой войны и отрицание преступлений против человечности и военных преступлений, совершенных во время Второй мировой войны».

«Решительно осуждаются инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, в частности нанесение граффити и рисунков пронацистского содержания, в том числе на памятники жертвам Второй мировой войны. …Решительно осуждается использование образовательных материалов, а также риторики в ходе обучения, пропагандирующих расизм, дискриминацию, ненависть и насилие на основе этнического происхождения, национальности, религии или убеждений», – говорится в тексте документа, подготовленном Россией и принятом Генеральной Ассамблеей ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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