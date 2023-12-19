Путин поздравил с профессиональным праздником работников органов безопасности

Президент России Владимир Путин в среду, 20 декабря, в своем видеообращении поздравил работников и ветеранов органов безопасности с профессиональным праздником, – сообщили в Кремле.

В видеоролике, распространенном пресс-службой Кремля, глава государства говорит: «Этот праздник – символ уважения нашего народа, всего нашего общества к людям, которые стоят на страже суверенитета и конституционного строя страны, защищают интересы России, права и свободы граждан, срывают враждебные планы зарубежных спецслужб, показывают примеры мужества, отваги, грамотных и нестандартных оперативных действий».

«Дорогие друзья, у органов безопасности нет простых задач. Но вы обладаете всем необходимым потенциалом, всеми возможностями, чтобы защитить безопасность государства, общества, наших граждан. И уверен, будете и впредь работать с высокой отдачей, беречь и развивать лучшие профессиональные традиции, а значит, добиваться новых успехов, достойно, с честью служить России и нашему великому народу. Еще раз поздравляю вас с праздником и, конечно же, с наступающим 2024 годом. Доброго здоровья и благополучия вам и вашим близким», – заявил Путин.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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