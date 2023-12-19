СМИ: Лидер ХАМАС планирует посетить Египет для переговоров о прекращении огня в Газе

Лидер палестинского движения ХАМАС Исмаил Хания планирует посетить Египет в среду, 20 декабря, для переговоров о прекращении огня в Газе и обмене пленными с Израилем, – передает во вторник, 19 декабря, агентство AFP.

Анонимный источник французского агентства, близкий к ХАМАС сообщил, что «Хания, находящийся в Катаре, возглавит делегацию ХАМАС высокого уровня в Египте, где он должен провести переговоры с главой египетской разведки Аббасом Камелем и другими. Переговоры будут вестись об остановке израильской агрессии и войны для подготовки соглашения об освобождении заключенных и прекращении блокады сектора Газа».

Доха, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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