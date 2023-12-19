Израиль заявил о готовности к новому перемирию с ХАМАС

Президент Израиля Ицхак Герцог на брифинге с послами из 80 стран во вторник, 19 декабря, заявил, что Тель-Авив в обмен на освобождение заложников, удерживаемых в секторе Газа, готов к еще одной паузе в боевых действиях с ХАМАС, – сообщает The Times of Israel.

В ходе своего выступления Герцог сказал: «Я могу подтвердить, что Израиль готов к еще одной гуманитарной паузе и оказании дополнительной помощи, чтобы обеспечить освобождение заложников. …Я хочу поблагодарить государства и их лидеров за то, что они поставили перед собой цель скорейшего освобождения заложников. Израиль готов заключить вторую сделку по обмену заложниками».

«Прежде всего, мы должны помнить, что среди заложников находятся десятки больных. Это младенцы, старики, раненые и, конечно же, множество женщин», – подчеркнул президент Израиля.

Тель-Авив, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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