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Среда, 20 декабря 2023, 17:55 мск

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Захарова назвала руководство Германии «Гринчем – похитителем Рождества»

Мария Захарова, кадр из видео МИД РФ

Официальный представитель МИД России Мария Захарова на брифинге в среду, 20 декабря, заявила, что германское руководство ведет себя, как «Гринч – похититель Рождества» угрожая конфисковать подарки из России, – сообщает российское внешнеполитическое ведомство.

В ходе общения с журналистами Захарова сказала: «То, что происходит в Германии, напоминает фильм «Гринч – похититель Рождества». Создается впечатление, будто немецкое руководство снимается в продолжении этого фильма. Заявление о конфискации рождественских подарков из России является абсурдом и ментальным нездоровьем».

Отметим, что пресс-служба таможни ФРГ распространила напоминание о том, что «в связи с санкциями, наложенными на Россию, подарки их этой страны могут быть конфискованы в Германии».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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