Лавров заявил, что США препятствуют созданию Палестины

Министр иностранных дел России Сергей Лавров на пресс-конференции в Марракеше по итогам заседания Российско-арабского форума сотрудничества в среду, 20 декабря, заявил, что Запад во главе с США вновь препятствуют созданию государства Палестина, – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава российской дипломатии сказал: «К сожалению, мы слышим сегодня много слухов, сообщений анонимных источников о том, что наши западные коллеги во главе с США опять вынашивают какие-то келейные проекты, цель которых как-то успокоить ситуацию, не допустить объединения Газы и Западного берега реки Иордан. Тем самым, по сути дела, воспрепятствовать созданию палестинского государства и отложить все это «на потом».

Марракеш, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube