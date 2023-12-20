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Среда, 20 декабря 2023, 21:03 мск

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Премьер Словакии считает, что вступление Украины в НАТО приведет к Третьей мировой войне

Фото: schengenvisainfo.com

Премьер-министр Республики Словакия Роберт Фицо заявил, что принятие Украины в НАТО будет означать начало Третьей мировой войны, поэтому он будет блокировать вступление Украины в Североатлантический альянс, – сообщает в среду, 20 декабря, издание InfoVojna.

В интервью изданию Фицо сказал: «Мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало Третьей мировой войны… Я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Пока я буду иметь возможность влиять на словацкую политическую сцену, буду использовать право наложить вето на такое решение. … Кроме того, Украина не готова к вступлению и в Европейский союз и пройдут годы, прежде чем это случится».

Братислава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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