Премьер Словакии считает, что вступление Украины в НАТО приведет к Третьей мировой войне

Премьер-министр Республики Словакия Роберт Фицо заявил, что принятие Украины в НАТО будет означать начало Третьей мировой войны, поэтому он будет блокировать вступление Украины в Североатлантический альянс, – сообщает в среду, 20 декабря, издание InfoVojna.

В интервью изданию Фицо сказал: «Мы не будем согласны с членством Украины в НАТО, потому что это будет начало Третьей мировой войны… Я надеюсь, что этого никогда не произойдет. Пока я буду иметь возможность влиять на словацкую политическую сцену, буду использовать право наложить вето на такое решение. … Кроме того, Украина не готова к вступлению и в Европейский союз и пройдут годы, прежде чем это случится».

Братислава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube