Госсекретарь США Энтони Блинкен на брифинге в среду, 20 декабря, заявил, что у Соединенных Штатов есть «четкий план» будущего развития Украины без выделения средств на текущем уровне, а также что «90% помощи на обеспечение безопасности Украины было потрачено в США», – сообщают СМИ.

В ходе общения с журналистами глава американской дипломатии сказал: «Соединенные Штаты имеют четкий план будущего развития Украины, который не предполагает необходимости выделения средств на текущем уровне. США добились успехов в привлечении на Украину инвестиций, развитии ее частного сектора, чтобы Украина могла обеспечивать себя сама».

«Наша поддержка помогла не только украинцам, 90% помощи на обеспечение безопасности, которую мы предоставили Украине, было потрачено здесь, в США, укрепляя нашу оборонную индустрию», – сказал Блинкен и добавил: «В одном я с Путиным согласен: американская помощь для Украины – критична».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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