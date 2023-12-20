Блинкен назвал главным приоритетом США в 2024 году – прекращение войны в секторе Газа

Госсекретарь США Энтони Блинкен на итоговом брифинге в среду, 20 декабря, заявил, что одним из главных приоритетов администрации президента Байдена на предстоящий год является прекращение войны между Израилем и ХАМАС, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления Блинкен сказал: «Очевидно, что этот конфликт должен перейти, и он перейдет, в фазу более низкой интенсивности. Мы ожидаем и хотим увидеть переход к более целенаправленным операциям с меньшим количеством сил, которые сосредоточены на борьбе с руководством ХАМАС, сетью туннелей и некоторыми другими вещами. Вы увидите, когда это произойдет, вред, причиняемый гражданскому населению, значительно уменьшится. Со своей стороны США будут продолжать гарантировать Израилю, чтобы трагедия 7 октября, никогда не повторилась».

«Мы очень активно вовлечены в работу над тем, чтобы выяснить, можно ли возобновить паузу и освобождение заложников из Газы. Мы работаем над этим каждый божий день», – добавил глава американской дипломатии.

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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