Евросоюз заявил о присоединении к операции США в Красном море

Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в среду, 20 декуабря, заявил, что страны-члены Евросоюза решили принять участие в операции США в Красном море, – сообщают СМИ.

В своем аккаунте в соцсети X (экс-Twitter) Боррель написал: «Безответственные действия хуситов представляют собой угрозу свободе судоходства в Красном море. На внеочередном заседании постоянных представителей стран ЕС, которое я созвал сегодня, государства-члены согласились внести свой вклад в американскую операцию Prosperity Guardian (Хранитель благополучия, – англ.ред.) посредством операции Atalanta (Равнозначная,– прим ред.)».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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