Генсек НАТО надеется, что США выделят деньги Украине до католического Рождества

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс надеется, что США смогут одобрить новый пакет помощи Украине до Рождества, – сообщает телеканал CNN.

В эфире телеканала глава блока НАТО сказал: «Было бы значительно лучше, если бы Конгресс США смог принять решение по новому пакету помощи для Украины до Рождества».

Напомним, что ранее издание Financial Times сообщало о том, что «из-за разногласий по проблемам миграции республиканцы и демократы в Конгрессе США так и не смогли решить проблему с предоставлением пакета финансовой помощи Украине до наступления рождественских каникул. Обе партии решили отложить слушания по этому вопросу на январь 2024 года».

Брюссель, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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