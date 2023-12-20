В Польше уволили руководителей государственных СМИ

Министерство культуры и национального наследия Польши в среду, 20 декабря, объявило об увольнении руководителей государственных СМИ, таких, как информагентство PAP, телеканал TVP и Польское радио.

В сообщении, распространенном пресс-службой ведомства, в частности, говорится: «Обоснованность увольнений обусловлена необходимостью восстановления правопорядка, беспристрастности и надежности средств массовой информации (СМИ). В редакциях назначены новые наблюдательные советы, которые назначат новые правления общественных СМИ».

«Решение принято в рамках реализации принятого ранее Сеймом (нижней палатой парламента) постановления «О восстановлении правопорядка, беспристрастности и надежности средств массовой информации и Польского агентства печати», – сообщают польские СМИ со ссылкой на власти.

Варшава, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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