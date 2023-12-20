Путин обсудил ход модернизации Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей

Президент России Владимир Путин на совещании в режиме видеоконференции о развитии Восточного полигона железных дорог в среду, 20 декабря, заявил, что восточное направление железных дорог крайне востребовано, – сообщили в Кремле.

В ходе своего выступления глава государства сказал: «Еще раз подчеркну: Восточное направление железных дорог, все мы это понимаем прекрасно, крайне востребовано. Объемы перевозок за последние годы заметно выросли и продолжают увеличиваться, а значит, загрузка магистралей гарантирована на годы вперед. Учитывая эти перспективы, нам нужно четко определиться с параметрами третьего этапа развития БАМа и Транссиба, в какие сроки, по каким направлениям и в каком точно объеме будет увеличиваться их провозная способность. Обращаю внимание коллег в Правительстве и в «РЖД»: в этой работе важно обеспечить стыковку планов железной дороги и отправителей грузов, владельцев морских портов, строителей смежной инфраструктуры, включая энергетические мощности и сети, а также развитие пограничных переходов».

«Напомню, что мы последовательно расширяем провозную способность Восточного полигона начиная с 2013 года. В ходе первого этапа проложено и обновлено свыше пяти тысяч километров путей, построены и реконструированы мосты, тоннели, тяговые подстанции и объекты локомотивного хозяйства. В результате в 2021 году провозная способность БАМа и Транссиба выросла до 144 миллионов тонн в год. Однако целевые показатели, напомню, были выше, а именно 157-168 миллионов тонн в год. При этом некоторые работы в рамках первого этапа ещё продолжаются. В том же 2021 году стартовал второй этап проекта, он рассчитан по 2024 год включительно, когда грузопоток магистралей должен увеличиться до 180 миллионов тонн в год», – сказал Путин и добавил: «Приоритет должен быть один – эффективное развитие железнодорожной сети Восточного полигона, своевременное наращивание провозной способности его магистралей в интересах всей страны, всех наших регионов, всей отечественной экономики, а значит, и наших граждан, так как новая инфраструктура означает дополнительные рабочие места, рост доходов семей, широкие перспективы для бизнеса, для обновления облика городов и поселков».

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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