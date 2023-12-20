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Четверг, 21 декабря 2023, 00:37 мск

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Спустя десять дней после выборов президента в столице Аргентины начались антиправительственные протесты

Фото: Pixabay

В центре столицы Аргентины Буэнос-Айресе в среду, 20 декабря, спустя десять дней после инаугурации президента страны Хавьера Милея жители города вышли на протест против новых властей, – сообщают СМИ.

Как сообщает издание Clarin, лидер рабочей партии Эдуардо Беллибони заявил, что к маршу присоединятся до 50 тысяч человек, несмотря заявление министра безопасности Аргентины Патрисии Буллрич прибегнуть к жестким ответным мерам в случае перекрытия дорог.

Местные СМИ передают, что демонстранты занимают улицы в центре Буэнос-Айреса, направляясь в сторону центральной площади, где расположен президентский дворец. Манифестанты выкрикивают лозунги: «Милей – мусор! Ты – диктатор!»

Один из главных в южной части Буэнос-Айреса Проспект Бельграно, частично перекрыт полицейскими. Правоохранители не пускают протестующих на дорогу, выставив заградительный кордон. О столкновениях с полицией пока не сообщается.

Буэнос-Айрес, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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