Орбан назвал стоимость вступления Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что вступление Украины в ЕС будет стоить Евросоюзу дополнительно в €150-190 млрд, – сообщает в среду, 20 декабря, телеканал TV2.

В интервью телеканалу Орбан сказал: «Если Европейский союз действительно захочет принять Украину, то ему придется собрать дополнительно сумму от €150 млрд до €190 млрд., но в таком случае экономика Европы будет раздавлена насмерть. На саммите в Брюсселе 14-15 декабря я выступил против начала переговоров о присоединении Киева к ЕС».

«В случае приема в ЕС Украина будет претендовать на получение помощи в таком объеме, который сейчас предоставляется сразу всем странам Центральной Европы, включая Венгрию. Мы не хотим способствовать передаче Украине денег, которые должны принадлежать венграм. …Моя позиция остается прежней относительно вступления Украины в ЕС. Я считаю такой шаг преждевременным и опасным. Евросоюз еще никогда не вел переговоры со страной, находящейся в состоянии войны. Например, непонятно – в случае присоединения Украины, будут ли территории, которые сейчас удерживает Россия, считаться частью ЕС?», – отметил глава венгерского правительства.

Будапешт, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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