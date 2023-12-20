Конгрессмены США призвали Белый дом к введению «всеобъемлющих» санкций против энергетического сектора России

Члены Палаты представителей Конгресса США в среду, 20 декабря, призвали советника Джо Байдена по национальной безопасности Джейка Салливана ввести «всеобъемлющие» санкции против энергетического сектора России в связи с неэффективностью политики «ценового потолка» на российскую нефть, – сообщают СМИ.

В распространенном письме сенаторов Салливану, в частности, говорится: «Ценовой потолок не эффективен, так как Россия продолжает финансирование конфликта на Украине. Вместо этого мы призываем вас ввести всеобъемлющий режим санкций против энергетического сектора, который будет более эффективно действовать в отношении получаемой Россией выгоды от продажи ее энергоресурсов, в частности, нефти».

Вашингтон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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