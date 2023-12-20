«Репортеры без границ» проигнорировали погибших российских журналистов

Международная неправительственная организация «Репортеры без границ» (RSF) в среду, 20 декабря, при составлении ежегодного перечня журналистов, которые погибли при исполнении служебных обязанностей по всему миру, не включила в него российских военкоров, – сообщают СМИ.

В список погибших журналистов RSF не включили репортера РИА «Новости» и ВГТРК Ростислава Журавлева и Бориса Максудова, погибших в зоне СВО, однако, написали, что «работающие в секторе Газа репортеры платят высокую цену».

Отвечая на соответствующий вопрос РИА Новости, пресс-секретарь RSF Элена Гарсиа заявила: «Мы не даем комментарии такому типу СМИ. Это противоречит нашей редакционной политике».

Париж, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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