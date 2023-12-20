Американский шпион обвинил власти США в предательстве

Гражданин США, бывший морской пехотинец, осужденный в России в 2020 году по обвинению в шпионаже, обвинил власти США в предательстве за то, что они его бросили, так и не обменяв, – сообщает в среду, 20 декабря, британская государственная теле-радиокорпорация BBC.

В интервью Уилан сказал: «Я знаю, что США делают самые разные предложения, но это не то, чего хотят в России. Поэтому они (США,-прим.ред.) ходят кругами, словно бросая в стену спагетти, чтобы увидеть, что прилипнет. Проблема в том, что пока они это делают, моя жизнь уходит. Прошло уже пять лет! То, что происходит – серьезное предательство».

«Администрация Трампа последовательно отказывалась обменивать меня на Виктора Бута, который провел в (американской, – прим.ред.) тюрьме 14 лет. Его обменяли на баскетболистку Бриттни Грайнер. …Очень большой стресс знать, что ты мог вернуться домой много лет назад. …По сути, меня здесь бросили. Все обещания властей оказались пустыми», – заявил американский шпион журналистке BBC Саре Рейнсфорд.

Лондон, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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