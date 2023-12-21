Захарова назвала захват латвийскими властями «Дома Москвы» в Риге «актом государственного бандитизма»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в четверг, 21 декабря, назвала рейдерский захват латвийскими спецслужбами культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге «актом государственного бандитизма» и заявила, что со стороны Москвы последуют ответные шаги.

В сообщении, опубликованном в официальном сайте российского внешнеполитического ведомства, говорится, что Захарова сказала следующее: «Такое рейдерское вторжение нельзя оценить никак иначе как акт государственного бандитизма со стороны латвийских властей. Необходимые выводы будут нами сделаны. Ответные шаги последуют»,

«По информации Посольства Российской Федерации в Латвийской Республике, 21 декабря представители латвийских спецслужб ворвались в здание культурно-делового центра «Дом Москвы» в Риге. У сотрудников «Дома» отобрали средства связи, проводят допросы. На входе в здание установлен «пост охраны», в помещениях идет опись имущества и компьютерной техники. Одновременно в Сейме Латвии как раз в эти дни в ускоренном порядке проталкивается законопроект об экспроприации «Дома», являющегося собственностью Правительства Москвы», – сообщили в российском МИДе.

Москва, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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