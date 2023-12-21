Россия призвала не допустить втягивания Сирии в палестино-израильский конфликт

Первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский на заседании Совета Безопасности в четверг, 21 декабря, заявил о недопустимости втягивания Сирии в палестино-израильский конфликт, а так же подчеркнул, что Запад абсолютно не волнуют страдания, как сирийцев, так и жителей Газы, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления российский дипломат сказал: «Беспрецедентная по масштабам жертв эскалация в зоне палестино-израильского конфликта провоцирует дополнительную напряженность в дружественной нам Сирии. На фоне кровопролитной операции Израиля в секторе Газа и непрекращающихся рейдов на Западном берегу реки Иордан произошла заметная активизация различных сил и формирований в регионе. Участившиеся налеты израильских ВВС на сирийские объекты, а также нарастающие обмены ударами на «голубой линии» между Ливаном и Израилем рискуют втянуть Сирию в полномасштабную региональную конфронтацию. Этого никак нельзя допустить».

«Страдания сирийцев, так же как и страдания газовитян наших западных коллег абсолютно не волнуют. Все, что их заботит, – это геополитические игры и поддержка своих клиентов в регионе, какие бы преступления они ни совершали», – подчеркнул российский дипломат.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

© 2023, РИА «Новый День»

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